كابل 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس‎دُشن اليوم في العاصمة الأفغانية كابل، مشروع السلال الغذائية على الأُسر الأكثر احتياجاً في أفغانستان، وذلك بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ بعثة منظمة التعاون الإسلامي في أفغانستان، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الأفغاني.و‎سيغطي المشروع 25 ولاية أفغانية وسيتم توزيع 47400 سلة غذائية للمستفيدين من المشروع والبالغ عددهم 28400 مستفيد.// انتهى //14:32ت م0093