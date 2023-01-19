الدوحة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسارتفع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، بواقع 224.29 نقطة، أي ما نسبته 2.12 % ليصل إلى 10 آلاف و810 نقاط.وتم خلال جلسة اليوم تداول 176 مليونا و603 آلاف و202 سهم، بقيمة 651 مليونا و393 ألفا و036 ريالًا قطريا نتيجة تنفيذ 24636 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 34 شركة، بينما انخفضت أسعار 12 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، كما بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 614 مليارا و268 مليونا و833 ألفا و584.670 ريالا قطريا.// انتهى //15:29ت م0109