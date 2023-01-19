إسلام آباد 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الأجزاء الشمالية من باكستان، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وأوضح المركز الوطني الباكستاني لعلوم الزلازل أنه تم رصد الزلزال على عمق 190 كيلومترًا وكان مركزه على بُعد 237 كيلومترًا غرب مدينة شيترال الباكستانية.وشعر بالزلزال سكان إقليم خيبر بختونخواه الشمالي الغربي الباكستاني وأجزاء من أفغانستان.// انتهى //15:31ت م0111