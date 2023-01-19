بروكسل 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسصوّت البرلمان الأوروبي على قرار اليوم بأغلبية من الاتحاد والدول الأعضاء يطالب بتشديد التعامل مع النظام الإيراني، وذلك على المستوى السياسي والدبلوماسي.وأدان النواب الأوروبيون أعمال القمع التي تُنفّذها السلطات الإيرانية ضد المحتجين وعمليات احتجاز رهائن أوروبيين، مطالبين بإضافة الحرس الثوري الإيراني وقواته الفرعية بما في ذلك مليشيا الباسيج شبه العسكرية وفيلق القدس، على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب، وحظر أي نشاط اقتصادي ومالي يشمل الأعمال التجارية والأنشطة المتعلقة أوالمملوكة، كليًا أوجزئيًا، من قبل، الحرس الثوري الإيراني أوالأفراد التابعين للحرس الثوري الإيراني.وحثّ قرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، بالتعاون مع الشركاء، أي دولة ينتشر فيها الحرس الثوري الإيراني عسكريًا أو اقتصاديًا أو إعلاميا إلى قطع العلاقات مع الحرس الثوري الإيراني وتجريمه؛ مديناً بشدة هجوم الحرس الثوري الإيراني غير المبرر على محافظة أربيل بكردستان العراق، مؤكداً أن مثل هذه الهجمات العشوائية تُهدد المدنيين الأبرياء واستقرار المنطقة.وأكد البرلمان أن انتهاكات حقوق الإنسان الأخيرة والمستمرة التي يرتكبها النظام الإيراني ضد شعبه تُعرّض المفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة للخطر .// انتهى //15:32ت م0113