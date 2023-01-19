بريدة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمقر الإمارة اليوم، المتقاعدين من منسوبي الإمارة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من المسؤولين بالإمارة.وعبر سموه عن شكره للمتقاعدين على ما قاموا به من جهود خلال فترة عملهم، مؤكدًا أن المسؤولية وخدمة الوطن لا تنتهي عند مرحلة التقاعد، وهي بداية لمرحلة جديدة يمكن استثمارها في المبادرة بالعمل التطوعي والكيانات الاجتماعية والجمعيات المجتمعية.من جانبه، ثمن مدير إدارة الموارد البشرية بالإمارة سامي الغنيم لسمو أمير المنطقة دعمه لمنسوبي الإمارة وتحفيزهم بما يحقق التطلعات المأمولة.// انتهى //15:34ت م0114