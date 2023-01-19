دافوس 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، معالي وزير البيئة والمياه والتحول البيئي بجمهورية الإكوادور قوستاقو مانريكي ميراندا، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة ما تقدمه المملكة من مبادرات لمواجهة تحديات التغير المناخي ومنها مبادرتا " السعودية الخضراء " والشرق الأوسط الأخضر"، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى "دافوس2023".// انتهى //15:43ت م0115