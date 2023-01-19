الرياض 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المالديفية في مجلس الشورى اجتماعًا برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور سلطان القحطاني، مع سفير جمهورية المالديف لدى المملكة محمد خليل، وعدد من مسؤولي السفارة، وذلك في مقر المجلس بالرياض.وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات التي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية المالديف، لاسيما ما يتعلق بالعمل البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان المالديفي، بما يحقق مصالح البلدين المشتركة.يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.// انتهى //15:54ت م0117