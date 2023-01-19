الأحساء 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، حفل جامعة الملك فيصل "جامعة ووطن نماء واستدامة" اليوم، بالمدينة الجامعية بالأحساء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وعدد من أصحاب السمو الأمراء.ودشّن سموه خلال الحفل أربع مبادرات ومشروعات تمثلت في مبادرة الجامعة الخضراء لبناء قياس وخارطة طريق للتحول الأخضر في قطاع الجامعات السعودية، وترسيخ دور الجامعة كنموذج مؤسسي مجتمعي يسعى إلى تطبيق السياسات والمعايير المحققة للاستدامة البيئية، ومشروع "إطار كفو" لإثراء الخبرة الجامعية، وهو إطار نظري مدعوم عمليًّا بمبادرات تطبيقية لتمكين قدرات طلبة الجامعة من التحليق بالأجنحة الثلاثة المعرفة، والمهارة، والمهنية، وتأهيلهم لسوق العمل، ومنصة خريجنا كفو الإلكترونية لتعزيز تواصل الجامعة مع خريجيها، وتحقيق الاستفادة التطويرية والخدمية المتبادلة.كما افتتح سموه مقر مركز ريادة الأعمال، وتم عرض حصاد شركات حاضنات الأعمال، التي تُمثّل ثمرات احتضان وتوجيه الجامعة للأفكار الابتكارية، ودعم الشركات الوليدة في المجالات التي تتوافق مع رؤية وهوية الجامعة.وقال معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي بهذه المناسبة: "إن هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- يشهد الوطنُ فيه تحولاتٍ تنمويةٍ كُبرى في كلِّ أنظمتهِ الحَيويَّة، ومنها قطاعُ التعليمِ الذي شهدَ نَقلاتٍ نوعيةٍ، كان فيها نظامُ الجامعاتِ الجديدِ بوابةَ أُفق رَحبة، للتحليقِ في فضاءاتٍ أكثرَ حداثةٍ ومعاصرةٍ، ولذا استثمرت جامعة الملك فيصل باكورة هذه التوجهات، واحتشدتْ بكل طاقاتها وإمكاناتها؛ لتكونَ في ركبِ رحلةِ التحولِ والتنميةِ والتطوير".وثمّن معاليه لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، وسمو محافظ الأحساء، ولمعالي وزير التعليم توجيهاتهم السديدة، ومتابعتهم المستمرة لمسيرة الجامعة.// انتهى //15:58ت م0118