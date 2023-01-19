الرياض 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسأشاد سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ بما تقوم به جمعية أسر التوحد من دعم وتقديم للخدمات لفئة التوحد وأسرهم, مؤكداً حرص الحكومة الرشيدة على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها فئة التوحد.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالرياض، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان رئيس مجلس إدارة الجمعية والوفد المرافق, حيث نوه سماحته بما تقوم الجمعية من جهود تجاه هذه الفئة الغالية، كذلك المشاريع النوعية التي تخدم المستفيدين وذويهم.بدوره عرض سمو رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد لسماحته برامج وأنشطة الجمعية.// انتهى //16:01ت م0119