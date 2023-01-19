المدينة المنورة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسوصلت إلى المدينة المنورة اليوم مسيرة العقيلات التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, والتي كانت قد انطلقت من أمام قرية بريدة التراثية، عبر الإبل.وتوقفت المسيرة عند مسجد قباء ثم انطلقت عبر جادة قباء مرورا بالمسجد النبوي ثم إلى ميدان الملك عبدالعزيز.وأوضح قائد مسيرة العقيلات عبداللطيف الوهيبي أن الرحلة استمرت 15 يوما منذ انطلاقها حتى الوصول إلى المدينة المنورة، مشيرًا إلى أن مسيرة العقيلات تهدف إلى التعريف بالعقيلات والإرث الثقافي والوطني للمملكة.// انتهى //16:06ت م0120