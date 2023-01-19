الرياض 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسوقعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وذلك بهدف التعاون والعمل على إطلاق مبادرة الحماية الفكرية للبرمجيات المحلية وصناعة التقنية في المملكة، والتكامل فيما بينهما بما يخدم المصلحة العامة حسب اختصاصات كل طرف، بالإضافة لتعزيز وتمكين نمو قطاع التقنية.ومثل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية خلال التوقيع نائب محافظ لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة رائد الفايز، فيما وقعها ممثلا عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية نائب الرئيس التنفيذي لسياسات الملكية الفكرية والشراكات المهندس سامي السديس.وتسعى المذكرة إلى تمكين الشركات التي تقع تحت اختصاص هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من تسجيل الحقوق الفكرية للبرمجيات المحلية والمنتجات التقنية المبتكرة.كما تضمنت بناء حل مستدام لتسجيل الملكية الفكرية للبرمجيات وللمنتجات التقنية، والتعاون بين الهيئتين لبناء خطة فعالة لتثقيف وتوعية قطاع التقنية ومراكز البحث والابتكار بآلية الحماية الفكرية للبرمجيات والمنتجات التقنية المبتكرة.يشار إلى أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تتولى تنظيم قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة، وكذلك الرصد والمتابعة والاستفادة من التطور في تقنيات وخدمات القطاع، كما تعد الهيئة السعودية للملكية الفكرية الجهة المختصة بتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها وتنميتها ورعايتها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.// انتهى //16:09ت م0121