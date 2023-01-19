الرياض 26 جمادى الآخرة1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسحققت الموانئ السعودية ارتفاعًا في أعداد حاويات المناولة خلال شهر ديسمبر لعام 2022م نسبته 13.63% لتصل إلى 955,731 حاوية قياسية مقارنة بـ841,055 حاوية خلال نفس الشهر من عام 2021م، وذلك نتيجة للتطور الذي يشهده القطاع البحري والموانئ وتحقيق نمو مستدام أوجد بيئة تجارية تنافسية عالمية.جاء ذلك على إثر المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" بغرض تطوير القطاع البحري، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية وتفعيل العلاقة مع الوكلاء الملاحيين بتحسين تجربة العميل وأتمتة العمليات باستخدام أحدث التقنيات، تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لإحداث تحولٍ نوعي يُرسخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحور ربط بين القارات الثلاث.و شهدت أعداد الحاويات الصادرة خلال شهر ديسمبر 2022م ارتفاعًا نسبته 7.15% لتصل إلى 214,789 حاوية مقارنة بـ200,460 حاوية في نفس الفترة من عام 2021م، كما سجلت الحـاويات الواردة زيادة نسبتها 24.41% لتصل إلى 246,023 حاوية مقارنة بـ 197,709 حاويات في عام 2021م.كما شهدت عمليات المسافنة خلال شهر ديسمبر المنقضي زيادة نسبتها 11.76% بنحو 494,919 حاوية مقابل 442,850 حاوية في نفس الشهر من عام 2021م؛ مما يضيف قيمة مضافة للموانئ ويعزز فرص جذب خطوط الملاحة العالمية تحقيقًا لأهداف الهيئة الإستراتيجية.و ناولت الموانئ السعودية 29,612,588 طن بضائع خلال شهر ديسمبر لعام 2022م بارتفاع نسبته 14.06% مقارنة بنفس الشهر من عام 2021م الذي سجل 25,962,471 طنًا.وشهدت البضائع العامة خلال شهر ديسمبر 2022م زيادة نسبتها 35.27% لتصل إلى 828,247 طنًا مقارنة بـ 612,303 أطنان في 2021م، كما شهدت البضائع السائبة الصلبة زيادة نسبتها 12.99% لتصل إلى 4,427,370 طنًا مقارنة بـ3,958,212 طنًا في 2021م، وعلى ذات النحو ارتفعت أحجام البضائع السائبة السائلة بنسبة 14.28% لتصل إلى 16,197,188 طنًا مقابل 14,173,355 طنًا في 2021م.وواصلت الموانئ السعودية دورها لتعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال شهر ديسمبر لعام 2022م بمناولة 1,723,177 طنًا من المواد الغذائية كما شهدت تفريغ عدد 310,160 رأس ماشية مما أسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية.وشهد شهر ديسمبر لعام 2022م تسجيل 80,146 سيارة بزيادة 22.74% مقارنة بالفترة المقابلة في عام 2021م والتي حققت 65,297 سيارة، كما شهدت الحركة الملاحية زيادة نسبتها 18.83% مُسجلة 1,407 سُفن مقارنة بـ 1,184 سفينة في عام 2021م، وأيضا استقبلت الموانئ السعودية 102,305 ركاب بزيادة 35.37% عن الشهر المقابل في عام 2021م الذي سجل 75,575.وتستهدف "موانئ" ترسيخ حضورها الإقليمي وزيادة عدد خطوط الربط البحري، وذلك برفع مؤشر أداء الخدمات اللوجستي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات التي تتم مناولتها في الموانئ السعودية بما يعزز موقعها في المؤشرات الدولية ويضعها على خريطة التجارة العالمية.// انتهى //16:11ت م0123