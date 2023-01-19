أبو ظبي 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بمناسبة زيارته لدولة الإمارات.واستعرض اللقاء أوجه العلاقات الأخوية الوثيقة والمتجذرة، ومختلف مجالات التعاون والتنسيق والعمل المشترك والسبل الكفيلة بدعمه وتوسيع آفاقه بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين والشعبين الشقيقين إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.وأشاد الرئيس الإماراتي والعاهل البحريني بما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات أخوية راسخة، وبما وصل إليه مستوى التعاون الثنائي المثمر من تقدم وتطور على مختلف المسارات.// انتهى //16:29ت م0129