سياسي / وزير خارجية قطر يلتقي نظيره الكيني
الخميس 1444/6/26 هـ الموافق 2023/01/19 م واس
الدوحة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس
التقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، اليوم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني الدكتور ألفريد موتوا، الذي يزور قطر حالياً.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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16:31ت م
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