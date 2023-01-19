الدوحة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسالتقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، اليوم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني الدكتور ألفريد موتوا، الذي يزور قطر حالياً.واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:31ت م0131