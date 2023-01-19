المنامة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,927.19 بارتفاع قدره 15.77 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 654.81 بانخفاض قدره 0.05 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة خمسة ملايين و626 ألفا و697 سهما بقيمة إجمالية قدرها ثلاثة ملايين و258 ألفا و531 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 121 صفقة.// انتهى //16:41ت م0132