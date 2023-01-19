المنامة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسعقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بالإدارة العامة للإعلام والتواصل الإستراتيجي بالعاصمة البحرينية المنامة اليوم, اجتماعًا تنسيقيًا، بحضور المدير العام للإدارة العامة للإعلام والتواصل الإستراتيجي عبدالرحمن راشد بوحجي، والرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني بمملكة البحرين يوسف محمد البنخليل، وبمشاركة وفد من الأمانة العامة عبر الاتصال المرئي.وجرى خلال الاجتماع, مناقشة سبل تعزيز العمل الإعلامي الخليجي المشترك، وتبادل الخبرات الممارسات المهنية والمجال التدريبي بما يحقق المصالح الخليجية المشتركة، لإبراز المكتسبات التي تحققت خلال المسيرة المباركة للمجلس، كما عُرضت خطط مستقبلية بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومركز الاتصال الوطني بما يخدم المصالح المشتركة.// انتهى //17:21ت م0138