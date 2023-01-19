إسلام آباد 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسأدانت الخارجية الباكستانية بشدة استخدام الأراضي الإيرانية للأنشطة الإرهابية ضد باكستان.وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش أن استخدام العناصر الإرهابية الأراضي الإيرانية لشن الهجوم الذي استهدف دورية باكستانية عبر الحدود وأدى إلى مقتل أربعة جنود باكستانيين يعد تطور مثير للقلق.وبينت في الإيجاز الصحفي الأسبوعي اليوم أن باكستان تطالب إيران باتخاذ إجراء صارم ضد تلك العناصر، وضمان عدم استخدام الأراضي الإيرانية للأنشطة الإرهابية ضدها.وأكدت أن بلادها عازمة على محاربة الإرهاب وعدم التهاون مع العناصر الإرهابية، وتأمل من الدول المجاورة الالتزام بذلك لضمان الأمن الدائم في المنطقة.// انتهى //17:27ت م0142