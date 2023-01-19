دافوس 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسأكد وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري أن بلاده تؤمن في التعايش السلمي مع جميع الدول المجاورة لها، مبدياً استعداد بلاده للعمل مع حكومة أفغانستان للتعامل مع تحدي الإرهاب في المنطقة.جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.وشدد على أن القيادات المدنية والعسكرية في باكستان قررت عدم التسامح مع الإرهاب، والتعامل بقوة مع الجماعات التي تهدد أمن واستقرار باكستان.// انتهى //17:40ت م0143