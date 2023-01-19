منفذ الوديعة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسعبرت 31 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ الوديعة الحدودي، تحمل على متنها 959 سلة غذائية، و116 طنًا و209 كيلوغرامات من المساعدات الطبية، إلى جانب 1.260 حقيبة إيوائية، و410 خيام، وذلك خلال الفترة من 5 حتى 19 يناير 2023م.ويأتي ذلك امتدادا للمشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.// انتهى //17:59ت م0151