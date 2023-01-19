المنامة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسالتقى وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الدولية للهجرة عثمان البلبيسي الذي يزور المنامة حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة الدولية للهجرة وتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وسبل الاستفادة من الخبرات المتبادلة، والتنسيق المشترك تجاه القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:02ت م0152