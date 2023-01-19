دافوس 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسالتقى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، عددًا من قادة ورؤساء الشركات الكبرى العالمية من بينهم الرئيس التنفيذي لجوجل كلاود توماس كوريان، ورئيس مايكروسوفت براد سميث، ورئيس مجلس إدارة شركة «tata companies» ناتاراجان ران، والرئيس التنفيذي لشركة «Black Stone» ستيفن شوارزمان، وعضو المجلس التنفيذي في شركة «Sap» الدكتور يورجن مولر، وذلك على هامش مشاركتهم في فعاليات النسخة الحالية من المنتدى الاقتصادي العالمي المقامة بمدينة دافوس السويسرية.وجرى خلال اللقاءات التي حضرها معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد التميمي، استعراض التجربة السعودية الرائدة التي أهلتها لأن تكون مركزًا للتقنية والابتكار بالمنطقة، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، وريادة الأعمال، والمحتوى الرقمي، إضافةً إلى تنمية القدرات الرقمية الوطنية عبر مراكز الابتكار، وتطوير البرمجيات والحوسبة السحابية للاستفادة من مركز المملكة بوصفها صاحبة أسرع منصة رقمية نموًا في المنطقة.وامتدادًا للقاءاته، ناقش معالي المهندس السواحه، مع الرئيس التنفيذي لشركة «Honey Well» داريوس أدامكزيك، سبل تعزيز التعاون الإستراتيجي لتطوير قطاع الفضاء في المملكة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة، وتوطين أحدث التقنيات.كما بحث مع رئيس «One Web» سونيل بهارتي مد جسور التعاون في مجالي الاتصالات والفضاء، بما في ذلك توفير الإنترنت للمناطق النائية في المنطقة، بما يضمن تمكين الجميع من المشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي.// انتهى //18:02ت م0153