أديس أبابا 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع 3.600 سلة غذائية للنازحين وللأسر الأكثر احتياجًا في مدن فيلوت وديكا ونقلي بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، يستفيد منها 21.600 فرد.حضر التدشين معالي وزير الدولة بجمهورية إثيوبيا وزير وزارة المياه والطاقة أسفاو دينغامو، ومعالي وزيرة الدولة وزيرة وزارة تكنولوجيا الابتكار الدكتورة فوزية أمين، وممثل سفارة المملكة لدى جمهورية إثيوبيا مهند النوفل، ومدير عام منظمات المجتمعي المدني في إثيوبيا جيما ديلبو، وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية الإثيوبية، وممثل مركز الملك سلمان للإغاثة فيصل بن سعد الزامل ، ووسائل الإعلام المختلفة.وجرى خلال التدشين توزيع كميات من السلال الغذائية على المستفيدين في المناطق المستهدفة من المشروع، حيث تقدم المستفيدون بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لما قدموه لهم من مساعدات.وتأتي هذه المساعدات الإنسانية لدعم الاحتياجات الغذائية وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجا من النازحين والمجتمع المستضيف المتضررين من الجفاف.// انتهى //18:03ت م0155