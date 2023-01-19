عام / مركز مراقبة السموم بصحة الشرقية ينجح بتجديد اعتماد CAP
الخميس 1444/6/26 هـ الموافق 2023/01/19 م واس
الدمام 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس
نجح المركز الإقليمي لمراقبة السموم بصحة الشرقية، في الحصول على تجديد الاعتماد الأكاديمي العالمي CAP للخدمات الطبية والجنائية.
وأوضح مدير الخدمات الطبية الشرعية بالمنطقة الشرقية الدكتور صلاح المغنم، أن حصول المركز على تجديد الاعتماد الأكاديمي CAP يعد استمراراً لسلسلة النجاحات والإنجازات السابقة للمركز، مشيداً بجهود وكفاءة العاملين في المركز الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز.
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18:06ت م
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