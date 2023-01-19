الدمام 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسنجح المركز الإقليمي لمراقبة السموم بصحة الشرقية، في الحصول على تجديد الاعتماد الأكاديمي العالمي CAP للخدمات الطبية والجنائية.وأوضح مدير الخدمات الطبية الشرعية بالمنطقة الشرقية الدكتور صلاح المغنم، أن حصول المركز على تجديد الاعتماد الأكاديمي CAP يعد استمراراً لسلسلة النجاحات والإنجازات السابقة للمركز، مشيداً بجهود وكفاءة العاملين في المركز الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز.// انتهى //18:06ت م0156