مأرب 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسدشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مشروع توزيع 16 ألف سلة غذائية للنازحين والأسر الأكثر احتياجاً في محافظة مأرب، يستفيد منها 16 ألف أسرة.وبيّن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح أن مبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة -بفضل من الله- أسهمت في سد الفجوة التي لم تتمكن المنظمات الأممية والإنسانية من سدها.وتأتي هذه المساعدات ضمن المشاريع الإغاثية التي تنفذها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة الأسر النازحة والمتضررة في مختلف المحافظات اليمنية.// انتهى //18:07ت م0158