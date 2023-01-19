بريدة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسقدم قسم الأشعة في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة خدماته لأكثر من 80 ألف مستفيد خلال العام الماضي 2022م.وأوضح تجمع القصيم الصحي, أن عدد المرضى المحالين إلى قسم الأشعة من طوارئ المستشفى بلغ 16649 مستفيداً، في حين كان عدد المرضى المحالين للأشعة من قسم العيادات الخارجية 45787 مستفيداً، فيما بلغ عدد المرضى المحالين من أقسام التنويم لعمل الأشعة اللازمة 18300 مريض.وأشار إلى أن عدد فحوصات الأشعة السينية للعام المنصرم بلغت 58610 فحوصات، أما فحوصات الموجات فوق الصوتية فقد بلغت 10042 فحصاً، كما أجرى المستشفى 3049 فحصاً بالأشعة المقطعية.وبين التجمع أن فحوصات الرنين المغناطيسي بلغت 1635 فحصاً، والتنظير الإشعاعي 821 فحصاً، فيما بلغت فحوصات الأشعة باستخدام صبغة التباين للمسالك البولية 1577 فحصاً, وكانت هناك فحوصات أخرى بعدد 5359 فحصاً، ليبلغ مجموع للمستفيدين من خدمات قسم الأشعة بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة العام الماضي 80736 مستفيداً.// انتهى //18:07ت م0159