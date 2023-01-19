الرياض 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة العدالة وضيفه الباطن في إطار الجولة الـ 14 من منافسات دوري روشن السعودي التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد العدالة للنقطة 9 في المركز الـ 15، فيما رفع الباطن رصيده النقطي لـ 3 نقاط في المركز الـ 16.// انتهى //18:07ت م0160