دافوس 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، دولة رئيسة وزراء الجمهورية التونسية نجلاء بودن، وذلك على هامش الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات السعودية التونسية في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، ويحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، إلى جانب مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى "دافوس2023".حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //18:43ت م0161