الدمام 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واستتواصل غداً، منافسات بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م، بإقامة خمس مواجهات ضمن الجولة الثامنة عشرة، فيما تختتم الجولة بعد غدٍ السبت بإقامة المواجهة الأخيرة.وستنطلق ثلاث مواجهات عند الساعة 6:00 مساءً، إذ يستضيف العدالة نظيره الثقبة على صالة مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ويواجه الفيحاء منافسه الفتح على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ويلتقي الخويلدية مع الجزيرة على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، وبعدها على نفس الصالة تنطلق مواجهة الهداية مع السلام عند تمام الساعة 8:00 مساءً، وفي نفس التوقيت يلعب الجيل مع الروضة على صالة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.وتختتم الجولة بإقامة المواجهة الأخيرة بعد غدٍ السبت، عندما يلتقي هجر مع النجوم على صالة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، عند تمام الساعة 3:00 مساءً.ويتصدر الروضة سلم ترتيب البطولة برصيد 26 نقطة، وبفارق الأهداف عن منافسه هجر بالمركز الثاني بنفس الرصيد، ثم الخويلدية في المركز الثالث برصيد 25 نقطة، وتأتي فرق العدالة والهداية والفتح في المراكز الرابع والخامس والسادس توالياً برصيد 23 نقطة، ثم السلام سابعاً برصيد 19 نقطة، ويحتل الثقبة المركز الثامن بـ 13 نقطة، وبعده الفيحاء في المركز التاسع برصيد 12 نقطة، ثم الجيل في المركز العاشر برصيد 8 نقاط، وبعده الجزيرة في المركز الحادي عشر بـ 6 نقاط، ويتذيل الترتيب فريق النجوم بدون أي نقطة.// انتهى //18:44ت م0162