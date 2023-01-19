الدمام 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واستتنافس فرق الحزم والهدى والهلال والخويلدية على خطف بطاقتي التأهل إلى منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024م، وذلك بعد تأهلهم للدور نصف النهائي من بطولة المملكة لكرة اليد لدرجة الشباب للأندية أبطال المناطق، التي تقام منافستها على صالة وزارة الرياضة بالدمام.ومن المقرر أن تقام مواجهتا الدور نصف النهائي يوم غدٍ، سيلتقي في المواجهة الأولى فريق الحزم مع نظيره فريق الهلال، عند تمام الساعة 2:00 مساءً، وبعدها سيتواجه فريق الهدى مع نظيره فريق الخويلدية عند الساعة 3:30 مساءً.وجاء تأهل الفرق الأربعة للدور نصف النهائي بعد تصدر الحزم المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بواقع 6 نقاط، وهو نفس الحال لفريق الهدى الذي تصدر الجموعة الثانية، فيما حل الخويلدية وصيفاً للمجموعة الأولى، والهلال وصيفاً للمجموعة الأخرى، بعد أن حصد منهما 4 نقاط.// انتهى //18:44ت م0164