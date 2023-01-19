دافوس 26 جمادى الآخر 1444 هـ الموافق 19 يناير 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة اليوم نظيرته التونسية نجلاء بودن، على هامش الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، واتَّفقا على عقد اجتماعات اللَّجنة الأردنيَّة- التُّونسيَّة العُليا المشتركة في عمَّان قريباً.// انتهى //19:51ت م0173