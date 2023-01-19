الرباط 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تراجعا بنسبة 1.13 %، مسجلا 10.258,44 نقطة.وانخفض مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 1.18 % ليستقر عند 822,08 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 1.28 % مسجلا 781,87 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 114 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يُقارب 538 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:53ت م0174