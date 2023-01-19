الرباط 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسعقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) واللجنة الوطنية الإماراتية للتربية والثقافة والعلوم وممثلون عن 21 دولة أفريقية من الدول الأعضاء في المنظمة، اجتماعا افتراضيا اليوم في إطار التحضير لإعداد ملف تسجيل الألعاب التقليدية الأفريقية على قائمة التراث الثقافي غير المادي للإيسيسكو وقائمة اليونسكو للتراث العالمي.ومثل المنظمة في هذا الاجتماع، رئيس قطاع الثقافة والاتصال الدكتور محمد زين العابدين، الذي قدم الشكر للجنة الوطنية الإماراتية على دعمها للمشروع، ولممثلي الدول الأفريقية على التزامهم بتعزيز التراث الثقافي غير المادي للقارة الأفريقية.وأكد ممثلو الدول الأفريقية من جانبهم أهمية الملف، الذي سيسهم في إبراز الجوانب الثقافية المشتركة بين الدول الأفريقية، وصون وتعزيز تراثها غير المادي، واتفقت الأطراف المشاركة على مواصلة عقد اجتماعات بين الخبراء والجهات المعنية من أجل استكمال تحضير إنجاز هذا المشروع.// انتهى //19:54ت م0175