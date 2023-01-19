القدس المحتلة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً اليوم في مدينة القدس المحتلة .وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت فلسطينياً على هدم منزله تحت التهديد في البلدة القديمة في القدس، وشردت ساكنيه، لافتاً النظر إلى أن عمليات الهدم تصاعدت بشكل لافت في القدس في الآونة الأخيرة، وفي مقابل ذلك تعزيز الاستيطان .وأشار المركز إلى أن المئات من قوات الاحتلال اقتحموا مساء اليوم حي عين اللوزة ببلدة سلون في القدس واندلعت على أثر ذلك مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، وأطلقت تلك القوات القنابل الغازية المسيلة للدموع صوبهم، مما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق .// انتهى //19:55ت م0176