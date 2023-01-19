حفر الباطن 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسشارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة محافظة حفر الباطن في مهرجان حفر الباطن للصقور بنسخته الرابعة، الذي يقام بالمحافظة بتنظيم من الأمانة.وخصص مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة جناحًا إرشاديًا لتقديم خدمات الوقاية المشتركة بين الإنسان والحيوان، وفرق بيطرية وعيادات متقدمة لمراقبة الوضع الصحي.وتأتي المشاركة ضمن جهود الوزارة في مكافحة الأمراض الحيوانية من خلال التأكد من الحالة الصحية للصقور في المهرجان وتقديم الدعم لتسهيل المسابقة.وأوضح مكتب البيئة أنه وفر جميع الإمكانات لدعم هذا المهرجان من خلال تأمين عيادات بيطرية متقدمة وكذلك تقديم الدعم المخبري لعمليات الفحص البيطري في مختبرات التشخيص البيطري التابعة للوزارة، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة لمراقبة الوضع الصحي للصقور المشاركة واتخاذ الاحتياطات الكافية لسلامة الطيور.// انتهى //19:56ت م0177