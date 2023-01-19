أبوظبي 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسكيدي بمناسبة زيارته للإمارات لحضور " أسبوع أبوظبي للاستدامة " .وجرى خلال اللقاء بحث مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات.وأكد الجانبان حرصهما المتبادل لتعزيز الروابط الاقتصادية والتنموية بين البلدين، واستثمار الفرص المتاحة لتوسيع قاعدة المصالح المشتركة لمصلحة .// انتهى //19:57ت م0179