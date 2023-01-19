رفحاء 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسيواصل مهرجان شتاء درب زبيدة "الوجهة شمالية" الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الامام تركي بن عبدالله الملكية بـ"لينة"، فعالياته نهاية كل أسبوع، حتى 15 مارس المقبل.ويقدم المهرجان فعاليات متكاملة تُثري تجربة العائلة في أجواء تجمع بين العراقة والمتعة في مجموعة من العروض والبرامج المتنوعة الممتعة، لأفراد العائلة كافة تتنوع بين تجارب المغامرات المجانية، والحرف المتعددة، والمعروضات التاريخية والأثرية، ومنطقة الكافيهات والطعام، والجلسات، والسوق التراثي، والمعرض المتنوع، ومنطقة المسرح ومنطقة شجن الربابة والسمسمية وغيرها.// انتهى //19:59ت م0180