عمّان 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسوقع الجيش الأردني والجيش الأمريكي اليوم اتفاقية شراء طائرات F16، تتضمن تسليم 12 طائرة بالمرحلة الأولى.وقع الاتفاقية عن الجيش الأردني قائد سلاح الجو العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات، وعن الجيش الأمريكي نائب السفير الأمريكي لدى الأردن روهيت نيبال.وتأتي الاتفاقية - بحسب بيان للجيش الأردني- في إطار تعزيز القدرات الدفاعية والردع العسكري للأردن وزيادة مستوى الجاهزية القتالية والعمليات المشتركة مع الجانب الأمريكي، إضافة إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين، ودعم الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة.// انتهى //19:59ت م0181