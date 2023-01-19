حائل 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسقدَّمَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، العزاءَ للنقيب أحمد بن شطيط الشمري من الحراسات الأمنية لقصر أجا في وفاة شقيقه -رحمه الله-.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لسمو أمير المنطقة، سائلاً الله أن يتغمدَه بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميعَ الصبرَ والسلوان.وبعثَ سموُّ نائب أمير المنطقة برقيةَ عزاء للنقيب الشمري، داعياً الله أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميعَ الصبرَ والسلوان.من جهته، أعربَ النقيب الشمري عن شكره لسموِّ أمير منطقة حائل وسموِّ نائبه، على تعزيتهما، داعياً الله أن يجعل ما قام به سموُّهما في ميزان حسناتهما، وأن يكتب لهما الأجرَ والثواب، وأن يتغمدَ الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته إنه سميع مجيب.// انتهى //20:32ت م0185