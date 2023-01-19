جدة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واساختتم مهرجان تراث الشعوب الثالث فعالياته بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم؛ عقب تسجيله أكثر من 4000 زائر وزائرة على مدار ثلاثة أيام.وشهد المهرجان تواجداً لافتاً ومميزًا من العائلات والأطفال، ومشاركة الطلاب غير السعوديين الدارسين بنظام المنح الدراسية الذين يمثلون 32 دولة، حيث حرصت اللجنة المنظمة من خلال النسخة الحالية للمهرجان على تنظيم فعاليات مناسبة لكافة أفراد الأسرة؛ حيث تم تخصيص ركن للأطفال، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات متنوعة، وتوزيع العديد من الجوائز والهدايا على الحضور.وتميز المهرجان بالعديد من العروض الفلكلورية؛ بمشاركة الطلاب الدوليين، إلى جانب تنظيم أجنحة موروث الدول من ملابس، وتحف، وأكلات شعبية، ومنسوجات، بالإضافة إلى صور لمعالم تاريخية وطبيعية وحرف يدوية لكل بلد.وجسد "تراث الشعوب" روح التواصل بين طلاب المنح وإبراز جهود المملكة في خدمة طلاب المنح وبناء جسور الثقة بين الجامعة ممثلة في وكالة المنح الدراسية بالعمادة والطلاب، حيث يعكس ما تتميز به الجامعة من احتضانها للعديد من طلاب المنح الدراسية الداخلية والخارجية، مما يساهم في تعزيز مكانتها الأكاديمية، واستقطابها للطلاب الدوليين، وتحقيق الرؤى والأهداف السامية.من جانبهم أبدى زوار مهرجان تراث الشعوب إعجابهم بالمهرجان وحسن التنظيم والاستقبال، معربين عن سعادتهم بتمثيل طلاب دولتهم وتقديم صورة مميزة عن بلدهم من خلال استعراضهم للموروث الشعبي من أزياء وأكلات، وتعريف الزوار على أبرز المعالم والأحداث التاريخية.وبين عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مهند بن غازي عابد أن تفاعل الطلاب ورغبتهم في المشاركة وحرصهم على تقديم كل ما لديهم ساهم في إنجاح المهرجان؛ مشيراً إلى أن المهرجان حقق نجاحًا باهرًا على مستوى التفاعل والتنظيم، ويبرز جهود المملكة في نشر العلم والمعرفة واستقطاب الطلبة المتميزين من جميع أنحاء العالم، مقدماً شكره لجميع من عمل في هذا المهرجان .// انتهى //20:47ت م0186