أديس أبابا 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسدان الاتحاد الأفريقي بأشد العبارات اختطاف مسلحين لأكثر من 50 امرأة وفتاة في منطقة أربيندا شمالي بوركينا فاسو.وأوضح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في بيان أن الاختطاف كان في منطقة أربيندا شمال بوركينا فاسو على يد مسلحين مجهولين يومي 12 و 13 يناير الجاري.ودعا رئيس المفوضية إلى الإفراج الفوري عن النساء والفتيات المخطوفات والحرص على ضمان عودتهن بأمان إلى عائلاتهن ومجتمعاتهن، داعياً السلطات الوطنية إلى بذل قصارى جهدها لتقديم مرتكبي هذه الجريمة النكراء إلى العدالة، معرباً عن قلقه بشكل خاص من استهداف الجماعات المسلحة للنساء والفتيات في إطار إستراتيجيتها لترويع المجتمعات.وأكد رئيس المفوضية تضامن الاتحاد الأفريقي مع بوركينا فاسو وعزمه بدعم السلطات من أجل استعادة النظام الدستوري والسعي لتحقيق سلام دائم.وكانت حوالي 50 امرأة قد تعرضن للاختطاف يومي الخميس والجمعة الماضيين من قبل مسلحين في أربيندا، وفقاً لمسؤولين وسكان محليين.//انتهى//22:05ت م0192