رياضي / منتخب مصر يفوز على نظيره البلجيكي في بطولة العالم لكرة اليد
الخميس 1444/6/26 هـ الموافق 2023/01/19 م واس
القاهرة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس
فاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره البلجيكي بنتيجة 33 - 28، في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة "مالمو" في السويد بالجولة الأولى في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي ببطولة العالم للرجال المقامة حالياً بولندا والسويد.
وتقدم المنتخب المصري في الشوط الأول بنتيجة 22 - 15، وواصل تقدمه في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوزه بنتيجة 33 - 28.
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22:46ت م
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