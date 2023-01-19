القاهرة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسفاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره البلجيكي بنتيجة 33 - 28، في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة "مالمو" في السويد بالجولة الأولى في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي ببطولة العالم للرجال المقامة حالياً بولندا والسويد.وتقدم المنتخب المصري في الشوط الأول بنتيجة 22 - 15، وواصل تقدمه في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوزه بنتيجة 33 - 28.//انتهى//22:46ت م0197