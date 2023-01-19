دافوس 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واساستقبل فخامة الرئيس جوزيه راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك على هامش الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.ونقل سموه في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، لفخامته، وتمنياتهما لجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية حكومة وشعباً المزيد من التقدم والازدهار.وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، ويحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //22:50ت م0199