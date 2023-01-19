رام الله 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسحذر رئيس دولة فلسطين محمود عباس من خطورة إجراءات الاحتلال الصهيوني الغاشم وتداعياتها، مطالباً الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لوقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب قبل فوات الأوان.جاء ذلك خلال لقائه في رام الله اليوم، مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان. وقال: إننا لن نقبل باستمرار جرائم الاحتلال وسنتصدى لها وسندافع عن حقوق شعبنا الفلسطيني وأراضيه ومقدساته.وأطلع الرئيس الفلسطيني، مستشار الأمن القومي الأمريكي على آخر المستجدات في الأرض الفلسطينية، وما يتخذه الاحتلال من إجراءات هدامة.//انتهى//23:07ت م0202