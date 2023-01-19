الرياض 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واستوج منتخب العراق بلقب كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25 " للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه 3 - 2 على نظيره العُماني، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على ملعب البصرة الدولي.سجل اللاعب إبراهيم بايش الهدف الأول للعراق في الدقيقة 24، وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لعُمان سجل منها اللاعب صلاح اليحيائي هدف التعادل والأول للمنتخب العماني، وعند الدقيقة 116 سجل اللاعب أمجد عطوان الهدف الثاني للمنتخب العراقي، قبل أن يدرك لاعب المنتخب العماني عمر المالكي التعادل في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، وبعدها بدقيقة واحدة أحرز العراقي مناف يونس هدف الفوز للعراق.ويُعد هذا اللقب الأول للعراق على أرضه منذ 44 عاماً والأول منذ لقبه الأخير عام 1988 في المملكة.//انتهى//23:09ت م0203