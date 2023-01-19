الأحساء 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس أمناء جمعية "قبس" للقرآن والسنة والخطابة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء - اليوم - الحفل الختامي لبرامج وأنشطة الجمعية، وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة الملك فيصل بالأحساء.وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية، أن حفظ القرآن الكريم وتعليمه وتفسيره ومعرفة علومه المختلفة، عمل نبيل وجليل، مشيداً بالجمعية ومخرجاتها التي تلامس علوم كتاب الله، وسنة نبيه الكريم، إضافة إلى فنون الخطابة.واستعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أحمد بن حمد البوعلي، خلال كلمته في الحفل أبرز منجزات الجمعية، معرباً عن شكره لسمو رئيس مجلس الأمناء، ولأعضاء المجلس وللداعمين لأنشطة الجمعية.ثم القى صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي نائب رئيس مجلس الأمناء مشرف عام الجمعية، كلمة شكر فيها سمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر للجمعية، ولسمو محافظ الاحساء على متابعته واهتمامه، مؤكداً أن نهج الجمعية يسير وفق منهج المملكة في الاهتمام بكتاب الله، وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والتي سارت عليها الدولة منذ عهد المؤسس - رحمه الله - حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.بعدها استمع الحضور إلى نموذج للخطابة قدمه الطالب أسامة عبدالعزيز المحبوب (9 سنوات).وأثنى معالي عضو هيئة كبار العلماء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمين العام السابق لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور عبدالله عبدالمحسن التركي، على تطور الجمعية وأنشطتها.وفي الختام كرم سمو أمير الشرقية المتبرعين والداعمين لأعمال ونشاطات الجمعية، وكذلك الحفظة والفائزين في مسابقة الشيخ سليمان الحماد - رحمه الله -.// انتهى //23:24ت م0204