القاهرة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسفاز فريق المقاولون العرب على ضيفه فريق أسوان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على أستاد المقاولون العرب، في إطار الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع المقاولون رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أسوان عند 17 نقطة في المركز التاسع.وفي الجولة ذاتها، تغلب فريق الاتحاد السكندري على مضيفه فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على استاد القاهرة، ليرتفع رصيد الاتحاد إلى 22 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر.وفي مباراة أخرى، تغلب فريق بيراميدز على فريق فاركو بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الدفاع الجوي، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد فاركو عند 13 نقطة في المركز الـ12.// انتهى //23:44ت م0205