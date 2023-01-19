الرياض 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واستُوج معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، فريق باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض بعد تغلبه - اليوم - على فريق موسم الرياض المكوّن من نجوم فريقي النصر والهلال 5-4.وتحت أنظار الآلاف من الجماهير التي احتشدت في مدرجات ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، تجددت المواجهة الساحرة مرة أخرى بين البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي قاد فريق نجوم النصر والهلال، وغريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.وافتتح اللاعب ليونيل ميسي التسجيل في الدقيقة الثانية، قبل أن يعادل اللاعب كريستيانو رونالدو لفريق موسم الرياض في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، وعند الدقيقة 43 أعاد اللاعب ماركينيوس التقدم للفريق الفرنسي، وسجل اللاعب كريستيانو رونالدو هدف التعديل عند الدقيقة 50، وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني بعدما سجل اللاعب الإسباني سيرخيو راموس الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 54، غير أن نجوم الهلال والنصر سرعان ما أدركوا التعادل بواسطة اللاعب الكوري الجنوبي هيون سوو جانغ في الدقيقة 57، وعند الدقيقة 60 أعاد اللاعب كيليان مبابي التقدم لمصلحة فريقه بتسجيله للهدف الرابع، أعقبها تسجيل اللاعب هوغو إيكيتيكي الهدف الخامس في الدقيقة 78، قبل أن يختتم اللاعب أندرسون تاليسكا مهرجان أهداف المباراة بعدما أحرز الهدف الرابع لفريق موسم الرياض في الدقيقة 90+4.يُذكر بأن المباراة جرت بعد أسبوع رياضي حافل في العاصمة السعودية الرياض، التي كانت شاهدة على عودة برشلونة إلى منصات التتويج بعد غياب، حيث حقق لقب كأس السوبر الإسباني عقب فوزه الكبير على غريمه التقليدي ريال مدريد 3-1، كما احتضنت بطولة كأس السوبر الإيطالي التي حققها إنتر ميلان للمرة السابعة في تاريخه على حساب غريمه التقليدي ميلان 3-0.// انتهى //23:53ت م0208