القدس المحتلة 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واساعتقل جيش الاحتلال أمس ثمانية فلسطينيين من مدينتي القدس والخليل بالضفة الغربية.وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن جيش الاحتلال اعتقل سبعة فلسطينيين من القدس بينهم خمسة أطفال بعد اقتحام منطقة رأس العامود ومداهمة منازلهم، ترافق مع ذلك الاعتداء على الشبان الفلسطينيين، كما اعتقلت ثامن من بلدة بيت أمر قضاء مدينة الخليل .في السياق ذاته اقتحم جيش الاحتلال عدة قرى في مدينة جنين، وأطلقت القنابل الغازية المسيلة للدموع، مما أدى لإصابة العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق .// انتهى //00:34ت م0002