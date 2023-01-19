نيويورك 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 252.40 نقطة بنسبة 0.76% عند 33044.56 نقطة، واغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 30.01 نقطة بنسبة 0.76% عند 3898.85 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 104.76 نقطة بنسبة 0.96% بواقع 10852.27 نقطة.// انتهى //00:37ت م0004