اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض
الجمعة 1444/6/27 هـ الموافق 2023/01/20 م واس
نيويورك 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 252.40 نقطة بنسبة 0.76% عند 33044.56 نقطة، واغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 30.01 نقطة بنسبة 0.76% عند 3898.85 نقطة.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 104.76 نقطة بنسبة 0.96% بواقع 10852.27 نقطة.
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