الرياض 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسعقدت وزارة الداخلية بالتنسيق مع المركز السعودي للاعتماد ورشة عمل في مقر نادي منسوبي الوزارة حضرها عدد من الموظفين، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات للقطاعات الحكومية والخاصة.وناقش المشاركون عديدًا من المحاور التي تسهم في الوصول إلى أعلى معايير الجودة، لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الجودة، التي تحقق التنافسية في المؤشرات العالمية.// انتهى //01:15ت م0005